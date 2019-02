Celstraffen voor aanval op Turkse ambassade

Een Deense rechtbank heeft vier Syriërs veroordeeld tot celstraffen vanwege een aanval op de Turkse ambassade. De mannen, die tijdelijke verblijfsvergunningen hebben, moeten vervolgens ook het land verlaten.

De diplomatieke post in hoofdstad Kopenhagen was in maart 2018 het doelwit van een aanval met molotovcocktails. Niemand raakte gewond.

De vier Syriërs van 19 tot 24 jaar behoren tot de Koerdische gemeenschap in Kopenhagen. Ze gaven tijdens hun proces toe dat ze de aandacht wilden vestigen op de Turkse aanval op de Koerdische enclave Afrin in Syrië.

Drie van de migranten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden, de vierde verdachte kreeg achttien maanden cel opgelegd. Zijn straf viel lager uit omdat hij had meegewerkt met de onderzoekers. Alle mannen gaan in beroep tegen de uitspraak.