Celstraffen om coupplan Montenegro

Een rechtbank in Montenegro heeft veertien mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het plannen van een staatsgreep. De samenzweerders zouden van plan zijn geweest in 2016 de premier te doden en de regering omver te werpen.

Twee pro-Russische oppositieleden kregen in een zwaar beveiligde rechtbank gevangenisstraffen van vijf jaar opgelegd. De hoogste straffen gingen naar twee Russen, die naar verluidt werkten voor de Russische militaire inlichtingendienst. Zij zijn bij verstek veroordeeld tot twaalf en vijftien jaar cel. Ook zijn meerdere Serviërs veroordeeld.

De couppoging zou tot doel hebben gehad de NAVO-toetreding van het kleine Balkanland te voorkomen. De samenzweerders waren naar verluidt van plan toe te slaan tijdens de parlementsverkiezingen, maar de autoriteiten zeggen dat ze het plan konden verijdelen.

Moskou heeft steeds ontkend dat het iets te maken had met het plannen van een staatsgreep in Montenegro. Ook de verdachten spraken de beschuldigingen tegen. De pro-Russische oppositie in het Balkanland heeft de autoriteiten beschuldigd van een „heksenjacht” die was bedoeld om politieke tegenstanders uit te schakelen.