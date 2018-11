Celstraf vrouw voor houden kind in kofferbak

Een Française is veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan drie jaar voorwaardelijk, voor het verborgen houden van haar kind voor de rest van de wereld in onder meer de kofferbak van haar auto. Verder ontnam de rechter in Tulle in Midden-Frankrijk Rosa-Maria Da Cruz het ouderlijk gezag over haar dochter Séréna, meldde de zender FranceInfo.

Na de geboorte van haar dochter wist Da Cruz haar dochter twee jaar lang verborgen te houden. Ook haar partner en drie oudere kinderen wisten niets van het bestaan van Séréna. Dat de vrouw haar kind in een kofferbak verstopt had, kwam aan het licht toen ze in 2013 naar een garagebedrijf ging. Een medewerker opende daar de kofferbak van de auto en zag daar het meisje liggen te midden van uitwerpselen.

Séréna is nu 7 jaar oud en heeft ontwikkelingsstoornissen. Ze woont in een pleeggezin. Da Cruz kon niet verklaren waarom ze haar dochter verborgen hield.