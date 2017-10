Celstraf voor WSJ-journalist in Turkije

Een journalist van The Wall Street Journal is in Turkije veroordeeld wegens het verspreiden van terroristische propaganda. De vrouw, Ayla Albayrak, is bij verstek veroordeeld tot twee jaar en een maand celstraf.

De Amerikaanse krant maakte bekend dat de verslaggever, die zowel de Finse als de Turkse nationaliteit heeft, in beroep gaat tegen het vonnis. De veroordeling was ingegeven door een artikel dat ze schreef in 2015 over een conflict tussen Koerdische militanten en overheidstroepen in het zuidoosten van Turkije, voornamelijk Koerdisch gebied.

Meer dan honderd journalisten zitten vast in Turkije, en al tweehonderd mediabedrijven zijn gesloten. Dat gebeurde onder meer na beschuldigingen dat journalisten banden hadden met de beweging van moslimgeleerde Fethullah G├╝len. De autoriteiten beschuldigen die geestelijke ervan het brein te zijn achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar.

Albayrak werd in 2015 ontboden en verhoord op een politiebureau in Istanbul. Voorjaar 2016 volgde de aanklacht dat ze antiterreurwetten zou hebben overtreden. De journalist verblijft momenteel in New York.