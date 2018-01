Celstraf voor vooraanstaand politicus Vietnam

In Vietnam is een voormalig topman van de Communistische Partij veroordeeld in een groot massaproces. Dinh La Thang, een oud-lid van het politbureau, heeft een celstraf van dertien jaar opgelegd gekregen. Hij is de meest vooraanstaande politicus die in het Aziatische land sinds jaren wordt berecht.

Thang werd veroordeeld voor economisch wanbeleid bij staatsoliebedrijf PetroVietnam. In het massaproces rond corruptie stonden maandag 22 mensen terecht. Een ander bestuurslid kreeg levenslang. De andere celstraffen lopen uiteen van drie tot negen jaar.

Het proces vloeit voort uit een strengere aanpak van corruptie door de regerende Communistische Partij van Vietnam.