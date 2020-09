Celstraf voor vier mensen wegens 39 doden in Britse koeltruck

Vier mensen moeten in Vietnam de gevangenis in vanwege de dood van 39 mensen in een Britse koeltruck, in oktober 2019. De veroordeelden zijn tussen de 26 en 36 jaar oud en hebben straffen gekregen variërend van 3,5 jaar tot 7,5 jaar gevangenisstraf.

Het voertuig werd vorig jaar in de buurt van Londen gevonden. In het laadruim zaten 31 mannen en acht vrouwen uit Vietnam. Zij waren gestikt tijdens een poging illegaal in het Verenigd Koninkrijk terecht te komen.

Drie andere verdachten hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen. Volgens de rechtbank zijn de zeven mensen schuldig aan het organiseren en uitvoeren van illegale emigratie.

De vader van een van de overledenen, zijn zoon was 20 jaar oud, was het niet eens met de veroordelingen. „Deze mensen probeerden gewoon te helpen, maar toen gebeurde dit ongeluk”, aldus Nguyen Dinh Gia. De man wist overigens niet dat de rechtszaak dinsdag was. „Het is bijna een jaar geleden, maar het doet nog steeds veel pijn als ik eraan denk.”

De meeste slachtoffers kwamen uit arme regio’s van Vietnam. In Europa zijn een aantal mensen opgepakt vanwege het drama. De bestuurder van de vrachtwagen en een andere man hebben bekend schuldig te zijn aan doodslag.