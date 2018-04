Celstraf voor verbreken alarmtelefoontjes

Een voormalige medewerker van een alarmcentrale in het Amerikaanse Houston is veroordeeld tot een celstraf van tien dagen omdat ze duizenden telefoontjes afbrak zonder te helpen. Ze had op die momenten geen zin om met mensen te praten, verklaarde zij in verhoren.

De 44-jarige vrouw gooide de hoorn op de haak tijdens meldingen van moorden, overvallen en veel te hard rijdende weggebruikers, zo bleek uit de telefoongegevens van de alarmcentrale. De leiding kreeg argwaan toen opviel dat de vrouw bijzonder veel „korte telefoongesprekken” voerde, veelal korter dan 20 seconden.

De vrouw kreeg ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden. De rechtbank vond haar schuldig aan het verstoren van alarmtelefoontjes dat in de VS een misdrijf is.