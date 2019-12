Celstraf voor twee Belgische IS-weduwen

Een Belgische rechtbank heeft twee echtgenotes van gesneuvelde IS-strijders bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraffen. Nadia B. (28) werd veroordeeld tot vier jaar cel en Kaoutar El A. (29) tot veertig maanden cel.

Woensdag besloot de rechter al dat de Belgische staat verplicht wordt om de vier kinderen van B., die in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië verblijven, bijstand te verlenen en documenten te bezorgen zodat ze naar België kunnen terugkeren. België moet in totaal tien jonge kinderen van Syriëgangers terughalen.

De kinderen en hun moeders verblijven momenteel in het grote kamp Al-Hol in Syrië. Hun advocaten stapten naar de rechter om hun terugkeer naar België mogelijk te maken. De rechtbank stelde hen deels in het gelijk en legde ook een dwangsom op van 5000 euro per dag vertraging per kind.

De Belgische regering denkt nog na of ze in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter die beval dat de Belgische staat de terugkeer moet faciliteren.