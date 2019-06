Celstraf voor tiener die medescholier wurgde

Een rechtbank in het Duitse Siegen heeft een 15-jarige jongen tot 7,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het wurgen van een 16-jarige medescholier. De jongen doodde de ander omdat deze zijn liefde niet beantwoordde, aldus Duitse media vrijdag.

De toen 14-jarige jongen was verliefd op de oudere scholier. In november troffen zij elkaar vlak bij de school in de plaats Wenden waar zij beiden op zaten. De jongen wurgde de oudere scholier met zijn handen toen zijn avances niet werden beantwoord.

Hij sleepte het ontzielde lichaam naar een stuk bos in de buurt. De dode werd later tijdens een zoekactie door een brandweerman gevonden.