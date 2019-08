Celstraf voor Syriër in Chemnitz

Een Duitse rechtbank heeft een 24-jarige Syriër veroordeeld tot een celstraf van 9,5 jaar voor het doodsteken van een 35-jarige Duitser in Chemnitz. De zaak leidde in Duitsland tot grote onrust.

De rechtbank vond het voldoende bewezen dat de Syriër verantwoordelijk is voor de dood van de Duitser tijdens een steekpartij eind augustus vorig jaar. Hij stak samen met een 22-jarige Iraakse man in op de Duitser. De Irakees is nog voortvluchtig. Een andere Duitser raakte zwaargewond.

Daags na de dodelijke steekpartij ontstonden gewelddadige recht-extremistische protesten in Chemnitz. Duizenden demonstranten richtten hun woede op buitenlanders en bekogelden agenten met vuurwerk, flessen en stenen.

Volgens de advocaat van de Syriër is de zaak gebaseerd op dubieuze getuigenverklaringen en niet op harde forensische bewijzen. „Iemand moest gewoon de schuld krijgen zodat Chemnitz zich niet weer gaat roeren.”