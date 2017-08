Celstraf voor stimuleren van zelfmoord vriend

Michelle Carter, een 20-jarige Amerikaanse vrouw die in 2014 haar toenmalige 18-jarige vriend aanspoorde zelfmoord te plegen, is donderdag veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze krijgt daarnaast een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar, aldus Amerikaanse media.

Tijdens de rechtszaak werden door de aanklagers honderden sms’jes aangevoerd, die Carter, destijds 17 jaar oud, naar haar vriend stuurde en van hem kreeg. Ze moedigt hem, ook als hij twijfelt, aan om uit het leven te stappen. Uiteindelijk pleegde hij zelfmoord door zichzelf te vergiftigen met koolmonoxide.

Carter kon 20 jaar cel krijgen. In de staat Massachusetts, waar het incident plaatsvond, wordt assistentie bij zelfdoding niet beschouwd als een misdaad. In 20 andere Amerikaanse staten is dat wel het geval. Daarom moest de aanklager aantonen dat Carter de schuldige was van de zelfmoord.