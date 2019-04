Celstraf voor oud-president Peru wegens fraude

De voormalig president van Peru Pedro Pablo Kuczynski is veroordeeld voor witwassen van steekpenningen. Een Peruaanse rechter legde hem tien dagen cel op.

De straf komt voort uit het onderzoek naar het omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Kuczynski heeft steeds ontkend steekpenningen te hebben aangenomen van de aannemer, die eerder is veroordeeld voor omkoping van politici in heel Zuid-Amerika.

Getuigen hebben politiemensen gezien bij het huis van Kuczynski in Lima, maar onduidelijk is of hij is meegenomen. De ex-president was onbereikbaar voor commentaar.