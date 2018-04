Celstraf voor oud-anticorruptiechef Egypte

Een Egyptische militaire rechtbank heeft de voormalige anticorruptiechef van het land veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hisham Genena had volgens de autoriteiten nepnieuws verspreid dat schadelijk zou zijn voor de strijdkrachten, zei zijn advocaat.

Genena was een naaste medewerker van Sami Anan, de voormalige stafchef van het leger die een gooi wilde doen naar het presidentschap. De autoriteiten arresteerden hem in januari, omdat hij zich zonder toestemming van het leger kandidaat zou hebben gesteld.

Later werd ook Genena opgepakt, vanwege uitspraken die had gedaan in een interview. Hij stelde dat Anan beschikte over documenten met belastende informatie over topfunctionarissen. Anan nam het uiteindelijk niet op tegen zittend president Abdel Fattah al-Sisi, die 97 procent van de stemmen kreeg.

Amnesty International heeft de uitspraak tegen Genena scherp veroordeeld. De mensenrechtenorganisatie noemde de zaak „een voorbeeld van de schaamteloze wijze waarop critici van de Egyptische autoriteiten tot zwijgen worden gebracht.”