Celstraf voor nepslachtoffer flatbrand Londen

Een Britse man die profiteerde van de rampzalige brand in de Londense Grenfelltoren, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De 38-jarige Sharife Elouahabi loog dat familieleden waren omgekomen in de flat en wist de hand te leggen op geld dat voor echte slachtoffers was bedoeld, berichten Britse media.

Elouahabi beweerde dat hij leed aan „constante nachtmerries” sinds het inferno. Hij wist toegang te krijgen tot speciale voorzieningen voor slachtoffers, zoals huisvesting. Het nepslachtoffer dupeerde de overheid voor ongeveer 115.000 euro.

De fraude kwam uit doordat de man zich verdacht gedroeg. De politie keek onder meer naar camerabeelden en ontdekte dat hij kennelijk nooit in het gebouw was. Elouahabi heeft spijt betuigd, maar ontkomt niet aan een jarenlange gevangenisstraf.

Door de brand in de flat vielen vorig jaar meer dan zeventig doden. De autoriteiten hebben sindsdien veel te stellen met fraudeurs die proberen een slaatje te slaan uit het drama. Een ambtenaar kreeg eerder meer dan vijf jaar cel omdat ze tienduizenden ponden uitgaf die voor slachtoffers waren bedoeld.