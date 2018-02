Celstraf voor naaigerei in ansichtkaart

Een rechtbank in Singapore heeft een vrouw veroordeeld tot een celstraf van tien weken omdat ze naaigerei opstuurde naar haar gedetineerde echtgenoot. Ze had twee naalden verstopt in een ansichtkaart, bericht de krant The Straits Times.

De man had de naalden naar eigen zeggen nodig om zijn kleding te repareren. Zijn 33-jarige echtgenote stelde tijdens een bezoek aan de gevangenis voor de beschadigde kleren gewoon aan het personeel te geven, maar daar voelde hij niets voor. Op zijn aandringen verstopte ze de naalden in een kaart.

Haar echtgenoot kreeg de smokkelwaar uiteindelijk niet in handen. De naalden werden ontdekt toen de kaart door een scanner ging. Uit onderzoek bleek dat de man om naaigerei had gevraagd omdat een celgenoot tatoeages wilde zetten.

De advocaat van de vrouw had gevraagd om een kortere celstraf. Hij noemde haar erg beïnvloedbaar en wees erop dat ze drie jonge kinderen moet opvoeden. De rechter wilde echter een voorbeeld stellen.