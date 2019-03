Celstraf voor man die zwervers in brand zette

Een 48-jarige man die twee zwervers in brand had gestoken, is in Duitsland tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een van de slachtoffers overleefde de brandstichting niet en overleed 110 dagen later.

Het incident vond plaats nadat de man, een Duitser met Russische wortels, en de twee latere slachtoffers van 47 en 62 jaar samen hadden gedronken. Daarna hadden zij ruzie gekregen.

In benevelde toestand kocht de man vervolgens benzine waarmee hij de twee zwervers op een plein bij een treinstation in het Berlijnse stadsdeel Schöneweide overgoot. Vervolgens stak hij hen aan. Voorbijgangers blusten de zwervers. De jongste overleefde dat uiteindelijk niet.