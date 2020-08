Celstraf voor man die in Londen schilderij Picasso beschadigde

Een Britse rechtbank heeft een man tot achttien maanden cel veroordeeld voor het beschadigen van een schilderij van Picasso in december in Londen. Het kunstwerk dat een geschatte waarde heeft van omgerekend ruim 22 miljoen euro, hing in het Tate Modern in Londen toen het door de man werd beschadigd.

Het gaat om het schilderij Buste van een vrouw uit 1944 waarop Picasso zijn geliefde Dora Maar op semi-abstracte manier afbeeldde. De huidige toestand van het kunstwerk en welke schade het opliep is niet bekend, aldus Britse media dinsdag. Het museum heeft daar geen informatie over gegeven. Het doek werd na de aanval weggehaald en is sindsdien niet meer getoond. Het museum had het schilderij langdurig in bruikleen van een particuliere collectie.

De dader, afkomstig uit Londen, heeft bekend.