Celstraf voor liegende Britse politica

In Groot-Brittannië is het voor het eerst in bijna 30 jaar een gevangenisstraf opgelegd aan een parlementariër. Politica Fiona Onasanya (35) loog tegen de politie en is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, berichten Britse media.

Onasanya had geprobeerd de politie te misleiden om onder een verkeersboete uit te komen. Ze was geflitst terwijl ze hard reed en met haar telefoon bezig was. De politica beweerde vervolgens dat iemand anders achter het stuur zat en kreeg bijval van haar broer. Die kreeg 10 maanden cel voor het dwarsbomen van het onderzoek.

Volgens de BBC is het sinds 1991 niet meer voorgekomen dat een parlementariër de gevangenis ingaat. Politicus Terry Fields moest destijds 60 dagen zitten omdat hij zijn belastingen niet had betaald. Onasanya is inmiddels geroyeerd door haar Labourpartij, maar heeft haar parlementszetel niet opgegeven.