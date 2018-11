Celstraf voor jongen die meisje (14) doodstak

Een 15-jarige jongen is in Duitsland veroordeeld tot negen jaar jeugddetentie voor het doodsteken van een 14-jarige medescholiere. Het meisje Keira werd met meer dan twintig messteken in haar ouderlijke huis in Berlijn om het leven gebracht.

Het bebloede lichaam van het meisje werd gevonden door haar moeder. De jongen had volgens justitie zich op 7 maart toegang verschaft tot de woning in het stadsdeel Alt-Hohenschönhausen met de bedoeling het meisje te doden. Het slachtoffer en de jongen kenden elkaar en gingen naar dezelfde school.

De jongen heeft de daad bekend. Het motief voor de moord is niet duidelijk.