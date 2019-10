Celstraf voor in brand steken moslims Bosnië

Een rechtbank in Bosnië heeft een 64-jarige voormalig Bosnisch-Servische militair veroordeeld tot 20 jaar cel voor het verbranden van moslims tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina (1992-1995). De man stak in de plaats Visegrad een huis in brand waarin 57 moslims werden vastgehouden. Daarvan kwamen er 26 om het leven, onder wie een twee dagen oude baby.

De rechtbank veroordeelde Radomir Susnjar, ook bekend als Lalco, ook voor het illegaal vasthouden van burgers en overvallen. Susnjar leefde jarenlang in Frankrijk voordat hij door justitie in Bosnië werd gevonden. Frankrijk leverde hem vorig jaar uit aan Bosnië.

Het voormalige Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde eerder al twee andere Bosnisch-Servische militairen voor onder andere dezelfde brand. Toen ging het om Milan Lukic en zijn neef Sredoje Lukic.