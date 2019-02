Celstraf voor ex-minister Israël om spionage

Een Israëlische oud-minister die spioneerde voor Iran is veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar. Gonen Segev bekende dat hij vijf jaar lang informatie doorsluisde naar de Iraniërs, zei aanklager Geula Cohen buiten de rechtbank in Jeruzalem.

Segev, die in 1995 en 1996 minister was, had een deal gesloten met aanklagers en een bekentenis afgelegd. De overeenkomst moet volgens aanklager Cohen voorkomen dat gevoelige informatie op straat kan belanden. ,,Bij een langere rechtszaak hadden we niet alle informatie geheim kunnen houden.''

De advocaten van Segev vertelden eerder dat hun cliënt door de deal ontkomt aan een aanklacht wegens hoogverraad. Het is onduidelijk waarom de oud-minister van Energie en Infrastructuur spioneerde voor Iran, de aartsvijand van zijn land. Hij zou de Iraniërs vanaf 2012 van informatie hebben voorzien. Segev woonde op dat moment in Nigeria. De Israëlische autoriteiten arresteerden hem in 2018 op luchthaven Ben-Gurion.