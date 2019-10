Celstraf voor 80-jarige Duitse bankovervaller

Een 80-jarige bankovervaller is in Duitsland veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. De man uit Kirchzarten (Baden-Württemberg) sloeg tussen 2009 en 2019 meerdere keren toe. Hij gebruikte steeds een nepbom om bankmedewerkers angst aan te jagen.

De bejaarde crimineel overviel in tien jaar tijd onder meer banken in Villingen-Schwenningen en Rastatt. Hij liep eerder dit jaar tegen de lamp na een overval in Balingen. De man had een vaste werkwijze: hij liep banken binnen met zijn nepexplosief en overhandigde vervolgens een briefje waarmee hij geld eiste.

De rechtbank in Hechingen rekende de man aan dat zijn werkwijze traumatisch was voor de slachtoffers. Die stonden doodsangsten uit. Het vonnis viel even hoog uit als de strafeis.