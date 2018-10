Celstraf stel voor martelen en doden vrouwen

Een Duits stel is veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het martelen van een aantal vrouwen in een zogenoemd ‘horrorhuis’ in Höxter. Twee slachtoffers overleefden de martelingen niet. De rechtbank in Paderborn gaf de 49-jarige vrouw dertien jaar celstraf. Haar 48-jarige ex-man is tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook moet hij zich door een psychiater laten behandelen.

Het stel huurde een huis in Höxter (Noordrijn-Westfalen) en mishandelde daar vrouwen die ze via advertenties hadden gelokt. Twee van hen overleden aan hun zware verwondingen.

Tijdens het proces gaven de man en de vrouw elkaar de schuld van wat in het huis is gebeurd. Kort voor het uitspreken van het vonnis verontschuldigde de vrouwelijke verdachte zich aan de slachtoffers.