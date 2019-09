Celstraf inlichtingenofficier VS voor spionage

Een voormalig officier van de Amerikaanse inlichtingendienst van het leger (DIA) heeft een gevangenisstraf van tien jaar gekregen voor spionage. Hij had vertrouwelijke informatie doorverkocht aan China in ruil voor honderdduizenden dollars.

Ron Rockwell Hansen had in maart schuld bekend. Hij was in juni 2018 opgepakt door agenten van de FBI toen hij op het vliegveld van Seattle op een vlucht naar China wilde stappen. De collega bij wie Hansen informatie had opgevraagd, had de federale agenten getipt.

Hansen is een van drie voormalige inlichtingenofficieren die recentelijk zijn gearresteerd wegens spionage voor China. Een andere, Kevin Patrick Mallory, werd veroordeeld tot 20 jaar cel. De derde, Jerry Chun Shing Lee, is nog in afwachting van zijn straf.