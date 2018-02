Cel voor vermeend slachtoffer Grenfell-ramp

Een vermeend slachtoffer van de brand in de Grenfell Tower in Londen is veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. Dat bepaalde een rechtbank in Londen vrijdag. De 53-jarige man beweerde dat zijn vrouw en zoon waren omgekomen in het vuur in de Londense wolkenkrabber in juni vorig jaar.

Door de brand kwamen 71 mensen om het leven. De man zou ongeveer 11.300 euro aan hulpgelden hebben gekregen.

De bedrieger had de politie uitgebreid verteld hoe hij zijn familie zou hebben verloren in het met rook gevulde trappenhuis van de toren. Volgens het Britse persbureau PA is de man bekend onder zeventien verschillende aliassen en is hij 28 keer veroordeeld, voor onder andere diefstal, fraude en mishandeling.