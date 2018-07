Cel voor trucker die politieagente doodreed

Een 49-jarige vrachtwagenchauffeur is in Duitsland veroordeeld tot twee jaar en tien maanden cel voor het doodrijden van een politieagente. Het 23-jarige slachtoffer zat in een patrouillewagen die in december op de vluchtstrook langs de A61 bij Viersen door de vrachtwagen uit Oekraïne werd geramd.

De vrachtwagenchauffeur bleek onder invloed van alcohol. Hij zei voor de rechtbank dat hij zich niets meer van het ongeval herinnerde.

De politiewagen stond met zwaailicht op de vluchtstrook de vrachtwagen op te wachten. De combinatie reed met ongeveer 70 kilometer per uur tegen de patrouillewagen. De vrouw stierf vrijwel direct. Twee van haar collega’s raakten gewond.