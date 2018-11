Cel voor manager na voedselvergiftiging

Een voormalige manager van een fastfoodrestaurant in het Franse Avignon is dinsdag in hoger beroep tot twee jaar cel veroordeeld nadat een tiener was overleden na het eten van een maaltijd in het etablissement. Onderzoek had uitgewezen dat het in het restaurant op diverse punten schortte aan het naleven van hygiënevoorschriften.

De 14-jarige jongen werd in januari 2011 ’s nachts thuis onwel en overleed, een dag nadat hij in het restaurant was geweest. Autopsie wees uit dat hij was bezweken aan een voedselvergiftiging. De manager was vorig jaar door een lagere rechtbank al tot dezelfde straf veroordeeld.

De eigenaar van het restaurant kreeg een boete van 50.000 euro.