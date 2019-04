Een Litouwer is in zijn land veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf omdat hij voor Rusland heeft gespioneerd. Volgens de rechtbank in Klaipeda heeft hij informatie over de Litouwse marine, oorlogsschepen van de NAVO, infrastructuur en olieproducten van een Litouws bedrijf aan Rusland geleverd.

De man is in Rusland geboren en was door de Russische geheime dienst geronseld. De man ontkent dat hij heeft gespioneerd voor Moskou. Hij kan nog in hoger beroep.