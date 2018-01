Cel voor leverancier wapen aanslag München

Een rechtbank in het Duitse München heeft een man veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf omdat hij het pistool en munitie leverde waarmee een 18-jarige man in juli 2016 een aanslag pleegde in de Beierse stad. Daardoor kwamen negen mensen om het leven.

De 33-jarige wapenleverancier werd onder andere veroordeeld voor negen gevallen van doodslag. Volgens de rechtbank had hij kunnen weten dat met het wapen mensen zouden kunnen worden gedood. De verdediging had betoogd dat hun cliënt niet kon weten wat de koper van het wapen van plan was.

De wapenverkoper heeft tegenover de nabestaanden spijt betuigd.

De dader van de aanslag schoot in het Olympia Einkaufszentrum om zich heen en doodde negen mensen, voornamelijk met een migrantenachtergrond. Vijf anderen raakten gewond. De dader pleegde daarna zelfmoord.