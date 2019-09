Cel voor Filipijnse kustwacht na doden visser

Acht Filipijnse kustwachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor het doden van een Taiwanese visser in 2013. Ze mogen hun beroep in vrijheid afwachten.

Volgens de acht Filipijnen hadden ze uit zelfverdediging gehandeld nadat de boot van de visser recht op hen was afgevaren in de zee boven het grootste Filipijnse eiland Luzon. „We gaan in beroep zodat de misser van het hof wordt rechtgezet”, zei een van de advocaten van de kunstwachten.

Het incident zorgde voor verslechterde verhoudingen tussen beide landen. De toenmalige president Ma Ying-Jeou van Taiwan omschreef het als „moord in koelen bloede”. Het land stopte het inhuren van arbeiders vanuit de Filipijnen en waarschuwde toeristen niet naar het land af te reizen.