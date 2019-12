Cel voor Duitse brandweerman die brand stichtte

Een rechtbank in Duitsland heeft een voormalig brandweerman veroordeeld tot vier jaar en acht maanden gevangenisstraf omdat hij een serie branden had gesticht die hij later meehielp blussen. Dat gebeurde in de plaats Großenstein bij Gera in het oosten van Duitsland.

De rechtbank achtte de 22-jarige man schuldig aan zeker vijf gevallen. Daarbij brandden onder andere een verenigingsgebouw en een opslagloods af met enkele tonnen aan schade. De man heeft bekend in 2018 en 2019 diverse branden te hebben gesticht. Hij verklaarde daarbij steeds onder invloed van alcohol te zijn geweest. De rechtbank bepaalde dat de man voor zijn alcoholprobleem moet worden geholpen.