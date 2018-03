Cel voor chauffeurs die acht mensen doodreden

Twee vrachtwagenchauffeurs zijn door een Britse rechtbank veroordeeld tot forse celstraffen wegens roekeloos rijgedrag. Het duo veroorzaakte vorig jaar augustus op een Engelse snelweg een ongeluk, waarbij acht mensen om het leven kwamen en vier gewonden vielen.

De twee vrachtwagens kwamen in botsing met een personenbusje op snelweg M1, 80 kilometer ten noordwesten van Londen. De hoofdverdachte (31) werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar. De andere chauffeur kreeg een mildere straf van 40 maanden cel omdat hij bekende het ongeluk te hebben veroorzaakt door roekeloos rijden.

De rechter noemde de hoofdverdachte een „vasthoudende en berekenende leugenaar” die geen enkele spijt betoonde en alle andere betrokkenen de schuld gaf van het ongeluk. Hij bleek te veel gedronken te hebben. De andere chauffeur was aan het bellen terwijl hij reed.

Het ongeluk was een van de zwaarste in het Verenigd Koninkrijk in een kwart eeuw.