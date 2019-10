Een rechtbank in Iran heeft de broer van president Hassan Rohani veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf in een corruptiezaak. Dat meldde een woordvoerder van de Iraanse justitie.

Hossein Fereydoun werd in mei ook al veroordeeld in een corruptiezaak die volgens de achterban van Rohani politiek gemotiveerd was. Justitie liet weten dat Fereydoun nog meer beschuldigingen boven het hoofd hangen in andere zaken.