Cel voor Britse zuuraanval

Een negentienjarige man is in Groot-Brittannië tot zeventien jaar cel veroordeeld voor een fatale zuuraanval. Het is voor het eerst dat in Groot-Brittannië iemand voor een dergelijk geval is veroordeeld.

Het slachtoffer was een 47-jarige vrouw die toevallig werd getroffen door het zwavelzuur. Ze zat op een bank in High Wycombe toen de man ruzie kreeg met een andere man. Toen hij deze dreigde te overgieten met het zuur, werd de fles uit zijn hand geslagen en kreeg de vrouw het zuur over zich. Zij overleed elf dagen later in het ziekenhuis.

Vorige maand werd een driejarig jongetje slachtoffer van een zuuraanval in een winkel in het Engelse Worcester. Daarvoor zijn inmiddels vijf mannen in staat van beschuldiging gesteld.