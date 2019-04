Cel voor beheerder ondergrondse marktplaats

De beheerder van een van de grootste ondergrondse marktplaatsen ooit is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden. Dat melden Britse media. De 24-jarige Thomas White, die zichzelf StExo en Dread Pirate Roberts 2 noemde, was de man achter Silk Road 2.0.

White was eerst actief op de marktplaats Silk Road. Die zat op het dark web, het verborgen deel van internet dat alleen met speciale software toegankelijk is. Gebruikers handelden er onder meer in drugs en valse identiteitsbewijzen. Ze betaalden elkaar in bitcoins. Silk Road werd in 2013 ontmanteld en uit de lucht gehaald. Beheerder Ross Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, kreeg in de Verenigde Staten twee keer levenslang.

Na die actie begon een groep gebruikers meteen een nieuwe marktplaats, Silk Road 2.0. Dat platform werd eind 2014 uit de lucht gehaald. Twee beheerders werden opgepakt, maar de derde verdween spoorloos. Dat bleek White. Hij was ook gearresteerd, maar dat werd tot de veroordeling vrijdag geheim gehouden. White noemde zichzelf eerst StExo, maar veranderde zijn schuilnaam later in Dread Pirate Roberts 2, een eerbetoon aan Ulbricht. Het is niet duidelijk hoeveel hij precies verdiende, maar hij leidde een luxeleven terwijl hij officieel werkloos was, zeiden de aanklagers.

Op een laptop van White werden honderden foto’s met kinderporno gevonden. In een chat met een andere beheerder van Silk Road 2.0 zei hij dat hij een marktplaats voor pedo’s wilde beginnen. Op de computers van White werden ook gestolen data van de ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse recherche FBI gevonden, evenals gestolen gebruikersgegevens van datingsite Ashley Madison en provider TalkTalk. White wordt niet verdacht van die hacks.