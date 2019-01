Cel voor agent om doodschieten zwarte tiener

Een blanke agent in Chicago is vrijdag veroordeeld tot bijna 7 jaar cel nadat hij vorig jaar schuldig was bevonden aan moord vanwege het doodschieten van een zwarte tiener in 2014.

De zeventienjarige Laquan McDonald werd in 2014 getroffen door zestien kogels uit het vuurwapen van agent Jason Van Dyke. Het incident was gefilmd met een dashboardcamera in een van de politieauto’s. Daarop is te zien is hoe de agent blijft schieten nadat de jongen al op de grond lag. De dood van McDonald leidde tot massale demonstraties tegen politiegeweld.

Van Dyke (40) verklaarde eerder zich bedreigd te hebben gevoeld omdat de jongen een mes had. Hij moet minimaal 24 van de 81 maanden in de gevangenis hebben gezeten voordat hij in aanmerking komt om onder voorwaarden te worden vrijgelaten.

Drie collega’s van Van Dyke zijn onlangs vrijgesproken. Zij werden vervolgd omdat ze onjuiste of misleidende verklaringen zouden hebben afgelegd over de omstandigheden rond de dood van de tiener.