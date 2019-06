Cel verspreider beelden aanval Christchurch

Een man in Nieuw-Zeeland is veroordeeld tot 21 maanden celstraf voor het verspreiden van de livestream en van beelden van de aanval op de moskeeën in Christchurch, waarbij de dader 51 mensen doodde.

De 44-jarige Philip Arps, een zelfverklaard rechtsextremist, werd vier dagen na de aanval op de moskeeën opgepakt. Hij bekende schuld op twee aanklachten wegens het verspreiden van bedenkelijk materiaal door het delen van de beelden die live werden getoond van de aanval.

Arps verstuurde het materiaal naar zo’n dertig mensen en deelde later nog een bewerkte versie waarbij met een teller het aantal slachtoffers werd bijgehouden. "Dat was daardoor een ‘hate-crime’ tegen de moslim-gemeenschap", zei rechter Stephen O’Driscoll.