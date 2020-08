Cel Russische activisten voor ‘complot tegen president Poetin’

Een rechtbank in Moskou heeft donderdag drie jonge activisten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het beramen van een plan om president Vladimir Poetin omver te werpen. De zaak heeft geleid tot protesten in Rusland en beschuldigingen dat de politie buiten z’n boekje is gegaan.

In 2018 arresteerden de autoriteiten tien mensen op beschuldiging van lidmaatschap van een anarchistische cel genaamd de ‘Nieuwe Grootheid’ die een opstand tegen de regering beraamde.

De aanhangers van de groep zeggen dat de zaak is opgezet door agenten van de Russische veiligheidsdienst FSB die in de groep zijn geïnfiltreerd.

De prominente Russische mensenrechtengroep Memorial noemde de jonge mannen en vrouwen politieke gevangenen.

Een rechtbank in Moskou veroordeelde de 27-jarige Ruslan Kostilenkov tot zeven jaar in een strafkolonie, de 34-jarige Pjotr Karamzin tot 6,5 jaar en de 22-jarige Vjatseslav Krjukov tot zes jaar.

Alle drie zaten sinds maart 2018 in voorlopige hechtenis.

Vier anderen kregen voorwaardelijke celstraffen van 4 tot 6,5 jaar op dezelfde aanklacht.