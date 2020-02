CDU wil nieuwe voorzitter kiezen op congres op 25 april

De Duitse partij CDU gaat een nieuwe voorzitter kiezen op een speciaal partijcongres dat moet worden gehouden op 25 april. Dat meldt het partijbestuur. De partij verkeert in een crisis door het toestaan van een coalitie gesteund door de rechtspopulistische AfD in de deelstaat Thüringen. Kort daarna kondigde partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer onverwachts haar vertrek aan.

Kramp-Karrenbauer volgde Angela Merkel op als partijvoorzitter en het was ook de bedoeling dat ze bondskanselier zou worden. Dat gaat nu niet meer gebeuren. De nieuwe voorzitter wordt ook de lijsttrekker bij de verkiezingen in 2021.

De eerste kandidaat die zich officieel heeft gemeld om Kramp-Karrenbauer op te volgen is Norbert Röttgen. Hij is in een eerder kabinet minister van Milieu geweest en profileert zich tegenwoordig als buitenlandexpert.

Andere mensen die worden genoemd zijn Armin Laschet (minister-president van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen), Friedrich Merz (voormalig fractievoorzitter in de Bondsdag) en Jens Spahn (minister van Volksgezondheid). Zij hebben zich nog niet openlijk gemeld als kandidaat.