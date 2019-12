CDU wil dat SPD overtuigd in coalitie zit

De voorzitter van de Duitse christendemocraten, Annegret Kramp-Karrenbauer, eist dat de sociaaldemocratische SPD zich onomwonden uitspreekt vóór de huidige coalitie. Kramp-Karrenbaurer zei dit kort nadat de SPD op het partijcongres de parlementariër Sakia Esken en deelstaatminister Norbert Walter-Borjans tot voorzitters had gekozen.

Beiden staan erg kritisch tegenover de huidige regeringscoalitie waar de SPD samen met de christendemocratische CDU regeert. De SPD regeert, op vier jaar (2009-2013) na, al sinds 2005 samen met de CDU en onder leiding van de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel.

De SPD koos voor het eerst een duo als voorzitters. De verkiezing op het partijcongres volgde nadat de twee door een stemming onder de leden al waren uitverkoren. De sociaaldemocratische partij is de oudste partij van het land, maar verkeert in een crisis. De SPD had aan het begin van de vorige eeuw vaak meer dan 30 procent van de kiezers. Tijdens de regering van de man naar wie het SPD-hoofdkwartier in Berlijn is genoemd, Willy Brandt (1913-1992), behaalde de SPD zelfs bijna 46 procent van de stemmen in de parlementsverkiezingen van 1972. Daar was in 2017 nog maar 20 procent van over en in recente peilingen staat de SPD op circa 14 procent.