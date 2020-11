CDU van Merkel kiest pas volgend jaar nieuwe voorzitter

De christendemocratische CDU van de Duitse bondskanselier Angela Merkel kiest in januari een nieuwe partijvoorzitter. De drie kandidaten voor die functie hebben daarmee ingestemd, maakte een hoge partijbestuurder bekend.

Het CDU wilde de nieuwe leider eigenlijk in december kiezen, maar stelde het partijcongres uit vanwege de coronacrisis. Er moet nog worden besloten welke vorm de bijeenkomst in januari zal aannemen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een digitale partijvergadering.

De partij van Merkel is de grootste in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer. De toekomstige partijvoorzitter heeft daarom goede kaarten om op termijn de nieuwe bondskanselier te worden. Merkel bestuurt het land al zo’n 15 jaar, maar wil zich niet meer herkiesbaar stellen.

Merkel legde het partijvoorzitterschap in 2018 al neer. Haar opvolger in die rol, Annegret Kramp-Karrenbauer, maakte dit jaar bekend dat ze niet verder wil als partijchef. Er zijn nu drie kandidaten in de race om haar op te volgen: Deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet, oud-fractieleider Friedrich Merz en oud-minister Norbert Röttgen.