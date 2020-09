CDU grootste partij bij gemeenteraadsverkiezingen NRW

De CDU mag zich volgens een prognose de winnaar noemen van de gemeenteraadsverkiezingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De christendemocraten kunnen volgens de peiling van Infratest Dimap, uitgevoerd namens de regionale zender WDR, rekenen op 36 procent van de stemmen. Dat is 1,5 procentpunt minder dan in 2014, maar meer dan genoeg om de grootste partij te blijven.

De SPD leverde flink in en komt volgens de voorspelling uit op 23,5 procent (-8 procent). De sociaaldemocraten zouden daarmee de Groenen (19,0) nog net voor blijven. De aanhang van de AfD verdubbelt volgens de exitpoll ruim, tot 6,0 procent. Die Linke zou iets terugvallen naar 4,0 procent.

Volgens de WDR wijzen de eerste gegevens op een opkomst van 51,5 procent, iets meer dan zes jaar geleden toen de helft van de stemgerechtigden een biljet invulde en inleverde. Behalve gemeenteraden werden zondag ook burgemeesters en districtscommissarissen gekozen.