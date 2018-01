„CDU en SPD al eens over immigratie”

De Duitse christendemocraten en sociaaldemocraten kunnen elkaar vinden als het gaat om de in Duitsland fel omstreden immigratiepolitiek. Volgens het blad Focus is een werkgroep die de onderhandelingen over een coalitieregering voorbereidt, al klaar met een wetsontwerp voor gereguleerde immigratie.

De twee partijen zijn het er namelijk roerend over eens dat Duitsland voor goed opgeleide mensen uit het buitenland snel aantrekkelijker moet worden. Zonder immigratie daalt het aantal inwoners en werkenden. Maar over de naam van het wetsontwerp zijn ze het nog niet eens. De christendemocratische CDU/CSU wil dat de wet vakkrachten-immigratiewet gaat heten en de sociaaldemocratische SPD wil het op immigratiewet houden.

De inleidende gesprekken hebben maandag al akkoorden opgeleverd over belastingwetgeving en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.