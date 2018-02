CDU, CSU en SPD onderhandelen dinsdag verder

De vertegenwoordigers van CDU, CSU en SPD zijn er opnieuw niet uitgekomen in de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering. Niettemin toonden alle partijen optimisme. „De wil dat het gaat lukken is er”, zei de secretaris van de sociaaldemocraten Lars Klingbeil na afloop van de gespreksronde in Berlijn. Dinsdag moet er uitsluitsel komen over een grote coalitie. Over de verdeling van de ministeries is het tot dusver nog niet gegaan.

De onderhandelingen moesten maandagavond opnieuw worden verdaagd omdat de betrokkenen het over verscheidene thema’s oneens bleven. Volgens Julia Klöckner, vicevoorzitter van CDU, liggen de geschilpunten vooral op het terrein van financiën, gezondheidszorg, arbeidsrecht en buitenlands beleid. De christendemocraten waren naar verluid niet bereid voldoende tegemoet te komen aan de wensen van de SPD.

Klöckner en haar partijgenoot Daniel Günther zeiden hoop te hebben dat men toch tot overeenstemming komt. In dat geval kan er woensdag, uiterlijk donderdag een regeerakkoord liggen.