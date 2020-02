CDC: Amerikanen moeten zich voorbereiden op uitbraak

Amerikanen moeten zich voorbereiden op een uitbraak van het nieuwe coronavirus in hun land. Die zou grote gevolgen kunnen hebben voor hun dagelijks leven, waarschuwt gezondheidsdienst CDC.

In de Verenigde Staten zijn tot dusver 57 ziektegevallen gemeld. Die zijn in de meeste gevallen te herleiden naar de Diamond Princess, het cruiseschip dat in quarantaine moest bij Japan. De Amerikaanse autoriteiten hebben honderden opvarenden van dat schip teruggehaald.

De patiënten worden momenteel geïsoleerd in ziekenhuizen en er zijn nog geen aanwijzingen dat het virus in gemeenschappen om zich heen grijpt. Toch moet volgens het CDC wel rekening worden gehouden met dat scenario.

„Het is niet zozeer de vraag óf het gaat gebeuren, maar vooral wanneer precies”, zei CDC-topvrouw Nancy Messonnier volgens The New York Times. Ze vertelde dat ze al met haar kinderen heeft gepraat over wat een uitbraak voor hun gezin zou kunnen betekenen.

Als besmettingen op grotere schaal plaatsvinden, kunnen lokaal bijvoorbeeld scholen worden gesloten of moeten meer mensen vanuit huis werken. Messonnier zei dat Amerikanen bijvoorbeeld aan scholen kunnen vragen of er plannen zijn om via internet lessen te verzorgen.

Minister van Volksgezondheid Alex Azar waarschuwde dinsdag dat zijn land „niet hermetisch kan worden afgesloten” voor een virus. „En daar moeten we realistisch over zijn.”