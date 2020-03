CDA wil spoedzitting EU-parlement voor noodmaatregelen

Het Europees Parlement moet op 25 maart in een „spoedzitting” bijeenkomen om economische noodmaatregelen vanwege de coronacrisis te kunnen goedkeuren. CDA-Europarlementariër Esther de Lange dringt daarop aan. De eerstvolgende zitting staat vooralsnog gepland op 1 en 2 april.

Als er op 25 maart wordt gestemd, kunnen de lidstaten er een dag later groen licht voor geven, zegt De Lange, die vicevoorzitter is van de EVP, de grootste fractie in het parlement.

De Europese Commissie komt vrijdag met de uitwerking van maatregelen na afspraken die EU-leiders en de commissie dinsdag overeenkwamen in een videoconferentie. Het pakket moet via een investeringsregeling economische stabiliteit garanderen, medische voorraden veiligstellen en tijdelijk regels voor zogenoemde slots op vliegvelden opschorten. Het voorziet ook in flexibele toepassing van de regels voor staatssteun en begrotingstekorten.

„Toen er een wereldwijd graantekort dreigde, schafte Europa razendsnel de verplichte braaklegging af”, aldus De Lange. „Dat soort doortastende maatregelen hebben we nu ook nodig. Het is zuur om te zien dat op het gebied van reisadviezen, de medische aanpak, schoolsluitingen, publieke evenementen et cetera er zeer uiteenlopende maatregelen worden genomen in de lidstaten - ook in vergelijkbare situaties”, zegt De Lange. Zij hekelt het feit dat EU-landen „onvoldoende gegevens uitwisselen en vooral vast willen houden aan hun nationale bevoegdheden”.