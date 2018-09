CDA steunt Duitser als opvolger Juncker

Het CDA steunt Manfred Weber in de race om het voorzitterschap van de Europese Commissie. Volgens CDA-leider Sybrand Buma is hij „als geen ander in staat om onze gemeenschappelijke waarden te beschermen”.

De 46-jarige Duitser is op dit moment nog fractieleider van de christendemocraten (EVP) in het Europees Parlement. In mei wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie gekozen, die wordt de opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker.

De EVP beslist in november wie namens de fractie de kandidaat wordt om Juncker op te volgen.