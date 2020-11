CBS: Trump wil in 2024 weer president worden, erkent zo nederlaag

De Amerikaanse president Trump zou serieus overwegen om in 2024 opnieuw mee te doen aan de verkiezingen.

Dat meldt de Amerikaanse zender CBS News, die zich baseert op een campagneadviseur en een bondgenoot van Trump. De president zou het de afgelopen dagen met topadviseurs hebben besproken.

Als het klopt, betekent dat in feite dat Trump zijn nederlaag bij de verkiezingen van dit jaar erkent. Hij weigerde dat tot nu toe. Volgens Trump is er gefraudeerd, vooral met briefstemmen. De nieuwe president Biden klaagde al over de gevolgen van Trumps houding om niet mee te werken aan een soepele machtsoverdracht. Biden vreest op dit moment grote problemen bij de aanpak van de coronacrisis.

Een Amerikaanse president kan in principe een keer worden herkozen. Hij mag geen drie volledige termijnen van vier jaar achter elkaar dienen.