Cavusoglu zaterdag bij Duitse collega Gabriel

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, brengt zaterdag een bezoek aan zijn Duitse collega Sigmar Gabriel. Ankara heeft woensdag bevestigd dat Cavusoglu komend weekend naar de thuisbasis van Gabriel, de Nedersaksische stad Goslar, gaat. Gabriel bezocht in november Cavusoglu in het kiesdistrict waar de Turkse politicus zijn basis heeft.

Cavusoglu zei nieuwsjaarsdag dat hij erop rekent dat de landen hun betrekkingen kunnen normaliseren. De buitenlandse betrekkingen van de Turkse regering, onder leiding van de steeds meer autoritair optredende president Erdogan, hebben het afgelopen jaar forse schade opgelopen, onder meer de relaties met Duitsland en Nederland.

Ankara stuurt nu verzoenende boodschappen. Cavusoglu noemde Gabriel „een persoonlijke vriend waarmee je het niet overal over eens hoeft te zijn”. Erdogan liet zich afgelopen week erg positief uit over de relatie met onder meer Nederland. „We hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België”, zei hij tegen journalisten. „Integendeel: de mensen die in de regeringen van die landen zitten, zijn mijn oude vrienden.”