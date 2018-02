Catherine bezoekt gynaecologiecentrum Londen

Catherine heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). De zeven maanden zwangere hertogin van Cambridge is op dezelfde dag beschermvrouwe van het instituut geworden.

Tijdens haar bezoek kreeg de hertogin demonstraties van operatietechnieken en verdiepte ze zich in de werkzaamheden van het Royal College. De vrouw van prins William kreeg informatie over wereldwijde campagnes van het college, zoals Leading Safe Choices. Dat onderwijsprogramma ondersteunt gezondheidsprofessionals in Zuid-Afrika en Tanzania die zich bezighouden met gezinsplanning. Ook woonde Catherine een discussie bij over het aanpakken van het stigma rondom de mentale gezondheid van moeders.

De hertogin volgt als beschermvrouwe koningin Elizabeth op en kreeg van de RCOG-voorzitter Lesley Regan een certificaat overhandigd. Daarnaast kreeg de royal een bosje roze bloemen van een achtjarig jongetje.